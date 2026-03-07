Dit is wat Robert-James in detail bespreekt in zijn recent Substack artikel: 'Iran: één week verder in de oorlog'

Ik permitteer mij deze Substack van Robert-James te delen. Ik weet dat hij toegang heeft tot bijzonder betrouwbare bronnen - zo betrouwbaar zelfs dat hij ze vaak beter niet expliciet vermeldt.

Wat hij beschrijft, past in een verontrustend patroon...

De grootschalige inzet van COVID-19 vaccins tijdens de oorlog met SARS-CoV-2 (t.t.z. de pandemie) heeft in de praktijk alle kenmerken vertoond van een experiment met een biologisch wapen op populatieschaal. In hooggevaccineerde contreien heeft dit, via zowel directe als indirecte langetermijneffecten, op grote schaal dood en ontwrichting veroorzaakt - en dat proces lijkt nog steeds niet ten einde, wel integendeel!

Tegelijk zien we hoe ook de wapens waarmee hedendaagse oorlogen worden uitgevochten een fundamentele evolutie hebben doorgemaakt. Het zijn niet langer louter conventionele vuurwapens. De destructieve capaciteit van moderne systemen benadert steeds vaker die van nucleaire wapens: instrumenten die op immense schaal dood en vernieling zaaien, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of met gevolgen die zich pas jaren later manifesteren.

Men vraagt zich dan ook af waar deze escalatie van technologische macht zonder morele begrenzing zal eindigen. Zal zij uiteindelijk leiden tot een punt waarop machtswellust en geopolitieke rivaliteit de vernietiging van onze eigen wereld mogelijk maken?

Een godsdienstleraar zei ons - toen wij nog jonge knapen waren - ooit: ‘Wanneer God niet bestaat, is alles mogelijk.’ Pas veel later begreep ik de diepere betekenis van die uitspraak. Men hoeft niet eens religieus te zijn om te beseffen dat wanneer moraal, ethiek en de waarden waarop onze beschaving is gebouwd door zogenaamde leiders overboord worden gegooid, geen enkel vergrijp tegen mens of natuur - hoe mensonterend, ingrijpend of grootschalig ook - nog aan kritische toetsing, laat staan aan veroordeling, wordt onderworpen en dus lang niet meer ondenkbaar is.

Blijkbaar kan tegenwoordig iedere overheid of grootmacht het volk simpelweg dwingen bepaalde experimenten te ondergaan, hetzij van biologische, hetzij van militaire aard, waarvan de nefaste gevolgen op korte én lange termijn verwoestend zijn en de schaal verregaand onvoorspelbaar.

Na al die jaren van verzet tegen de massavaccinatie tegen COVID-19 ervaar ik een bijzonder wrange gedachte wanneer ik dergelijke analyses lees en overdenk. Want de logische conclusie van wat zich vandaag aftekent, leidt bij mij tot een schier schizofrene hoop: namelijk dat mijn voorspellingen over de afloop van de immune-escape pandemic daadwerkelijk werkelijkheid worden.

Dat is een harde en lugubere gedachte.

Maar hoe moet het anders verder met onze beschaving?