Wanneer macht experimenteert met de mensheid
Biologie, oorlog en het tijdperk van gecontroleerde catastrofes met ongecontroleerde gevolgen
Dit is wat Robert-James in detail bespreekt in zijn recent Substack artikel: 'Iran: één week verder in de oorlog'
Voice for Science and Solidarity by Geert Vanden Bossche is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.
Ik permitteer mij deze Substack van Robert-James te delen. Ik weet dat hij toegang heeft tot bijzonder betrouwbare bronnen - zo betrouwbaar zelfs dat hij ze vaak beter niet expliciet vermeldt.
Wat hij beschrijft, past in een verontrustend patroon...
De grootschalige inzet van COVID-19 vaccins tijdens de oorlog met SARS-CoV-2 (t.t.z. de pandemie) heeft in de praktijk alle kenmerken vertoond van een experiment met een biologisch wapen op populatieschaal. In hooggevaccineerde contreien heeft dit, via zowel directe als indirecte langetermijneffecten, op grote schaal dood en ontwrichting veroorzaakt - en dat proces lijkt nog steeds niet ten einde, wel integendeel!
Tegelijk zien we hoe ook de wapens waarmee hedendaagse oorlogen worden uitgevochten een fundamentele evolutie hebben doorgemaakt. Het zijn niet langer louter conventionele vuurwapens. De destructieve capaciteit van moderne systemen benadert steeds vaker die van nucleaire wapens: instrumenten die op immense schaal dood en vernieling zaaien, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of met gevolgen die zich pas jaren later manifesteren.
Men vraagt zich dan ook af waar deze escalatie van technologische macht zonder morele begrenzing zal eindigen. Zal zij uiteindelijk leiden tot een punt waarop machtswellust en geopolitieke rivaliteit de vernietiging van onze eigen wereld mogelijk maken?
Een godsdienstleraar zei ons - toen wij nog jonge knapen waren - ooit: ‘Wanneer God niet bestaat, is alles mogelijk.’ Pas veel later begreep ik de diepere betekenis van die uitspraak. Men hoeft niet eens religieus te zijn om te beseffen dat wanneer moraal, ethiek en de waarden waarop onze beschaving is gebouwd door zogenaamde leiders overboord worden gegooid, geen enkel vergrijp tegen mens of natuur - hoe mensonterend, ingrijpend of grootschalig ook - nog aan kritische toetsing, laat staan aan veroordeling, wordt onderworpen en dus lang niet meer ondenkbaar is.
Blijkbaar kan tegenwoordig iedere overheid of grootmacht het volk simpelweg dwingen bepaalde experimenten te ondergaan, hetzij van biologische, hetzij van militaire aard, waarvan de nefaste gevolgen op korte én lange termijn verwoestend zijn en de schaal verregaand onvoorspelbaar.
Na al die jaren van verzet tegen de massavaccinatie tegen COVID-19 ervaar ik een bijzonder wrange gedachte wanneer ik dergelijke analyses lees en overdenk. Want de logische conclusie van wat zich vandaag aftekent, leidt bij mij tot een schier schizofrene hoop: namelijk dat mijn voorspellingen over de afloop van de immune-escape pandemic daadwerkelijk werkelijkheid worden.
Dat is een harde en lugubere gedachte.
Maar hoe moet het anders verder met onze beschaving?
Voice for Science and Solidarity by Geert Vanden Bossche is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.
What has happened with Gain of Function research gone out of control, and genetic testing on wholesale populations via anti- human rights - enforced mandates masquerading as vaccines is monstrously evil, no matter what belief system you hold to. All I see is the foul putrid fruit of this despicable ‘experiment’ on the human race. God help us all! 😢🙏🏻
Exactly my thoughts since 2020. Pandora's box has been opened out of which a lot of evil escaped in a relatively short time. The only thing what was left in Pandora's Box was hope. Hope for natural or even supernatural forces to restore what has already been destroyed. However a lot of damage has already been done to humanity and that's a bitter pill to swallow by many people.